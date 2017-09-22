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Доверяйте ремонт садовой техники в Зеленограде и Солнечногорском районе - профессионалам

Владельцам загородных домов необходимо заботиться о прилегающей территории. Для значительного облегчения работы, это требует правильного выбора садовых агрегатов. Наша компания занимается продажей, сервисным обслуживанием и ремонтом. И мы имеем солидный опыт в нашей сфере.

Продажа и сервис садовой техники – наше основное направление. У нас имеются в продаже: бензопилы и электропилы; генераторы; мотокосы; триммеры; мотоблоки; газонокосилки; снегоуборщики; культиваторы; мотоблоки; дровоколы; подметальные машины; бензобуры и ледобуры; воздуходувные устройства; насосы; мойки высокого давления; садовые измельчители; садовый ручной инструмент Fiskars; аккумуляторная техника.

 Наши специалисты проконсультируют вас и помогут с выбором.

 Дальнейшая эксплуатация инструментов требует грамотного подхода, что бы техника служила долго и не ломалась. Наши специалисты могут помочь с правильным выбором, а также дальнейшем обслуживанием в нашем официальном авторизированном сервисе.

 В большинстве случаев неисправностей наш сервис в кратчайшие сроки произведет ремонт садовой техники, если запчасти имеются на складах нашей компании или официальных представителей бренда. Если он отсутствуют, то происходит заказ комплектующих с завода изготовителя, на что требуется дополнительное время. Мы используем только оригинальные комплектующие.

         Наши специалисты регулярно проходят курсы по повышению квалификации официальных дилеров коими мы являемся от производителей. Все инновации в сфере мы мгновенно принимаем к сведению и внедряем в работу.

 Любая садовая техника, приобретенная в нашем магазине Market-T, имеет официальную гарантию от производителя, и мы несем за него полную ответственность. В случае гарантийного ремонта, привозите агрегаты непосредственно к нам. Наши работники, прошедшие курсы официальных дилеров ведущих брендов, ремонтируют садовые инструменты любой сложности – бензиновую, аккумуляторную или электро технику.

Почему мы?

Брендовые комплектующие

Применяем только фирменные комплектующие, которые рекомендовал производитель

Бесплатная
гарантия

Официальная гарантия на комплектующие и проведенные работы - до 24 месяцев

Выезд на дом
или в офис

Курьер выезжает, забирает технику в ремонт, после ремонта возвращает обратно

Гибкая ценовая
политика

Выполняем профессиональный ремонт по привлекательным ценам

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Оставьте свой номер и в течение 30 минут
Вас проконсультирует специалист.

Работаем с техникой любых производителей

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