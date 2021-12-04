Ремонт насосов в Зеленограде и Солнечногрском районе

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Ремонт мотопомп
Современные насосы и мотопомпы рассчитаны на максимально длительный срок службы. Неправильная эксплуатация техники может привести к сокращению ресурса. Чтобы устройство работало стабильно, его необходимо при длительных простоях раз в месяц запускать на несколько минут. Несмотря на это, как и любой другой садовой технике приходиться ломаться.
К слабым местам насосов, часто выходящим из строя, можно отнести:
— Скачки напряжения.
— Двигатель.
— Лопасти.
— Торцевое уплотнительное устройство.
— Корпус.
Наша компания занимается ремонтом мотопомп, которые имеют большую популярность среди потребителей.
Данные работы включают в себя:
Из-за частых перепадов напряжения в сети, может возникнуть проблема с системным блоком. В результате загрязненной лопасти и замерзшей воды зимой может привести к серьезным повреждениям корпуса насоса. Наш официальный дилерский центр Market-T, всегда готов прийти к вам на помощь в любой ситуации и устранить неполадку. После проведения диагностики определяется стоимость услуг по ремонту насосов. Сотрудники сервисного центра регулярно проходят курсы у производителей садовой техники и обладают высокой квалификацией. Мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы наши клиенты остались довольны.
Вы можете доставить технику в сервисный центр или вызвать курьера для доставки в сервисный центр и устранения неисправности мотопомп +7 (495) 109-54-57
Наш специалист позвонит в течение
30 минут и проконсультирует по любому интересующему Вас вопросу.
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