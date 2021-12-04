Ремонт насосов в Зеленограде и Солнечногрском районе

Ремонт мотопомп

Современные насосы и мотопомпы рассчитаны на максимально длительный срок службы. Неправильная эксплуатация техники может привести к сокращению ресурса. Чтобы устройство работало стабильно, его необходимо при длительных простоях раз в месяц запускать на несколько минут. Несмотря на это, как и любой другой садовой технике приходиться ломаться.

К слабым местам насосов, часто выходящим из строя, можно отнести:

— Скачки напряжения.

— Двигатель.

— Лопасти.

— Торцевое уплотнительное устройство.

— Корпус.

Наша компания занимается ремонтом мотопомп, которые имеют большую популярность среди потребителей.

Данные работы включают в себя:

Проверка насосов. Замена вышедших из строя щеток, роторов, статоров на новые. Смена электрокабелей, вилки, кнопок. Замена и монтаж шлангов, хомутов, штуцеров.

Из-за частых перепадов напряжения в сети, может возникнуть проблема с системным блоком. В результате загрязненной лопасти и замерзшей воды зимой может привести к серьезным повреждениям корпуса насоса. Наш официальный дилерский центр Market-T, всегда готов прийти к вам на помощь в любой ситуации и устранить неполадку. После проведения диагностики определяется стоимость услуг по ремонту насосов. Сотрудники сервисного центра регулярно проходят курсы у производителей садовой техники и обладают высокой квалификацией. Мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы наши клиенты остались довольны.